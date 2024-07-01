Уимблдон. Теннисистка из второй сотни рейтинга победила восьмую ракетку мира

Лулу Сунь обыграла Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Лулу Сунь (Новая Зеландия, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) 4:6, 6:2, 6:4

Новозеландская теннисистка успешно дебютировала в основной сетке турнира Grand Slam и впервые победила соперницу, входящую в топ-10. На этой неделе Сунь занимает 123-е место в мировом рейтинге.

Для Чжэн Циньвэнь это поражение от теннисистки, не входящей в топ-100, стало первым с сентября 2022 года, когда она проиграла Юле Нимайер (№108 WTA) в третьем круге US Open. Тогда китаянка находилась на 39-й позиции.

Лулу Сунь в следующем круге встретится с победительницей матча Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Алисон ван Эйтванк (Бельгия, SR).

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