Хьюстон. Бруксби в трехчасовом поединке победил лидера посева, отыграв матчбол, Тиафо третий год подряд дошел до финала

На турнире АТР 250 в Хьюстоне определились участники финального поединка



Хьюстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $710,735

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Дженсон Бруксби (США, Q) – Томми Пол (США, 1) 7:6(5), 3:6, 7:6(6) – отыграл 1 матчбол

Фрэнсис Тиафо (США, 2) – Брэндон Накашима (США) 6:4, 7:6(3)

• Дженсон Бруксби взял реванш у Томми Пола за поражение в Далласе в этом сезоне и впервые обыграл его в их четвертом очном поединке. В решающем сете Бруксби отыграл подачу на матч соперника в 12-м гейме и один матчбол на тай-брейке. Поединок продолжался 2 часа 42 минуты.

24-летний американец четвертый раз в карьере дошел до финала на турнире АТР и будет бороться за свой дебютный титул. Это первый финал для Бруксби с июля 2022 года и первый на грунте. Занимающий 507-е место в мировом рейтинге Дженсон Бруксби стал самым низкорейтинговым теннисистом, дошедшим до финала турнира АТР на грунте.

• Фрэнсис Тиафо седьмой раз сыграл против Брэндона Накашимы и шестой раз его победил (впервые сыграли на грунте). Фрэнсис третий год подряд дошел до финала в Хьюстоне (становился чемпионом в 2023 году) и всего проведет 10-й финальный поединок в карьере. В активе американца три титула, последний из которых он выиграл в июне 2023 года на траве в Штутгарте.

Дженсон Бруксби и Фрэнсис Тиафо сыграют друг с другом третий раз и впервые с 2022 года. Оба предыдущих поединка прошли на харде и завершились победой Бруксби.

btu.org.ua