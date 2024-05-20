Ангелина Калинина — о победе над Павлюченковой: «Учитывая дождь, было не так уж и легко, но каким-то образом я нашла путь к победе»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира WTA 500 в Страсбурге

«Это был очень интересный матч. Учитывая дождь, было не так уж и легко. Поэтому я благодарю всех, кто несмотря на дождь был на трибунах, я действительно ценю это.

Как удалось преодолеть непростые условия и все взлеты и падения в матче? Что ж, такое случается, это же теннис (смеется). Иногда это просто американские горки. Сегодня было много брейков с обеих сторон. Я имею в виду, что было непросто. Она играет очень агрессивно, а я старалась оставаться в игре. Иногда я играла лучше, иногда она не давала мне возможность играть настолько агрессивно, насколько я бы хотела. Но каким-то образом я нашла путь к победе, я очень горжусь собой.

Не слишком ли я устала? Немного устала (смеется). Я бы добавила, что я еще и немного проголодалась (смеется)», — сказала Ангелина Калинина в послематчевом интервью на корте.

Во втором круге Ангелина Калинина сыграет с победительницей матча между француженкой Фионой Ферро и одной из победительниц квалификации.

btu.org.ua