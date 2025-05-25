Ролан Гаррос. Марта Костюк против Сары Бейлек в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч против чешки Сары Бейлек закроет игровой день на Корте №14 (начало ориентировочно в 17:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 25/05/2025): 231/139

Призовые за карьеру: $5,767,126



Дата рождения: 31/01/2006 (19 лет)

Место рождения: Грушовани-над-Евишовкоу, Чехия

Рост: 187 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 114 (06/05/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 25/05/2025): 134/67

Призовые за карьеру: $775,363

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H2H: 0-0

Путь на турнире:

Сара Бейлек

QR1: Мона Бартель (Германия) 6:0, 6:4

QR2: Эна Сибахара (Япония) 7:5, 2:6, 7:6(10)

QFR: [1] Юлия Стародубцева (Украина) 6:0, 6:4

История на турнире

Марта Костюк – 8/6 | Костюк седьмой раз выступает в столице Франции. Свой лучший результат украинка показала в 2021 году, когда дошла до четвертого круга.

Сара Бейлек – 3/1 | Бейлек в 2023 году единственный раз сыграла на Ролан Гаррос – прошла квалификацию и проиграла в первом круге.

Выступления на грунте (на 25/05/2025):

Марта Костюк – 78/39 (7/3 в этом году)

Сара Бейлек – 105/44 (5/4 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,16. На победу Сары Бейлек

предлагается коэффициент – 5,50 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета Ролан Гаррос)

Марта Костюк – 17/11

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 14/6 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Сара Бейлек – 12/10

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 1/1 | Мадрид – QFR

WTA 500 – 2/1 | Брисбен – R1

WTA 125 – 1/4 | Мумбай – R1, Анталия – R1, Анталия – R2, Париж – R1

ITF WTT – 5/3 | Бангалор – 1/2, Пуне – R1, Секешфехервар – 1/4

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, В, В, В, П

Сара Бейлек – В, В, В, П, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 7/7 | Костюк выиграла в двух предыдущих матчах против чешских теннисисток. В прошлом сезоне она обыграла Маркету Вондроушову, а в этом году – Катержину Синякову.

Сара Бейлек – 3/2 | Бейлек обыграла Юлию Стародубцеву в финале квалификации Ролан Гаррос.

• Марта Костюк проведет 219-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 118 побед (54%).

• Сара Бейлек проведет 13-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 3 победы (25%).

• Марта Костюк проведет 48-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 27 побед (59%).

• Сара Бейлек проведет 6-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam и будет бороться за первую победу.

• Марта Костюк 21-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam (шестой раз в Париже). Марта 14 раз проходила во второй круг и дважды делала это на Ролан Гаррос.

Победительница этого матча получит 117 000 евро призовых и 50 рейтинговых очков. Проигравшая – 78 000 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

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btu.org.ua