“Самой горячей точкой был Сплит”: Евгений Шахов вспомнил легендарный сезон ЛЕ 2014/15 для Днепра

Бывший полузащитник "Днепра" Евгений Шахов вспомнил финансовые неурядицы, решение легионеров и поддержку соперников в пути в финал Лиги Европы 2014/15 гг.

“ – Вы всей командой решили играть, несмотря на финансовые неурядицы… Вас удивило, что легионеры поддержали коллектив в этом?

– Безусловно. Честно, я такой реакции и поддержки не ожидал. Возможно, они увидели наше отношение и к ним, и к футболу в целом. Все приняли такое решение: если кто-то не хочет, пусть честно скажет, но если идем, то вместе и до конца. И это, полагаю, стало сигналом для всех, что мы идем за мечтой.

– Лидером в компании легионеров был Матеус?

– Если брать бразильцев, да, наверное, он. К тому моменту Матеус уже достаточно долго был в команде, адаптировался, понимал нашу ментальность.

– Насколько было важно, что еврокубковые матчи не позволили играть дома?

– Сначала было очень тяжело. Помню групповой раунд на “Олимпийском”: пустой стадион, поддержки нет. Особенно это чувствовалось на контрасте с последними сезонами в Днепре – было с чем сравнивать. Помню, даже на матче с "Карабахом" в Киеве лучше было слышно азербайджанских болельщиков. Думаю, для любого футболиста поддержка атмосфера на стадионе имеет большое значение.

Потом мы чувствовали, что поддержка начала расти, и вся Украина болела за нас. Наверное, и в полуфинале с "Наполи" свою роль сыграли заполненные трибуны, которые помогали команде.

– А какой заграничный стадион оставил наибольшее впечатление?

– Очень понравилось в Амстердаме. Не раз там играл – классный стадион и атмосфера. Специфический стадион в Сент-Этьене, там тоже такие пылкие фанаты. Меня не было в Неаполе – возможно, назвал бы его.

А самой горячей точкой в ​​том сезоне был Сплит. Накануне вечером под гостиницу приехали фанаты: пели, жгли файеры, остановили движение транспорта. Уже за два часа до игры стадион был заполнен: пели так, что в раздевалке дрожали окна. Все это очень классно”, – сказал Шахов.