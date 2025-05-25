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Хоккей

Флорида продолжила разрывать Каролину в полуфинале Кубка Стэнли

Флорида продолжила разрывать Каролину в полуфинале Кубка Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine

В третьем полуфинальном матче Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» снова победила «Каролину Гаррикейнс». На этот раз со счетом 6:2 (3-0 в серии).

«Пантеры» в первых трех матчах серии против Каролины отметились 5+ заброшенными шайбами:

  • «Каролина» – «Флорида» – 2:5
  • «Каролина» – «Флорида» – 0:5
  • «Флорида» – «Каролина» – 6:2

    • 5 из своих шести шайб «Флорида» забросила в третьем периоде игры. Это стало рекордом франшизы в одном конкретном периоде матча плейоф.

    Форвард «Флориды» Эван Родригес отметился двумя результативными передачами. Он стал лишь 6-м игроком в истории полуфиналов Кубка Стэнли, кто в трех подряд первых матчах серии совершил 2+ результативные передачи.

    Другой форвард команды, Брэд Маршенд отметился заброшенной шайбой, которая стала для него уже 60-й в матчах плейоф. Из действующих игроков только трое имеют больше.

    Финский защитник «Флориды» Нико Миккола открыл счет в матче, а также забросил победную шайбу. Он стал уже 10-м игроком «Пантерз» нынешнего плейоф, который забил победный гол.

    Флорида продолжила свои результативные серии в Кубке Стэнли
    sport.ua

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