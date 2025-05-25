Ролан Гаррос-2025: расписание трансляций и украинские комментаторы на матчи стартового дня

В воскресенье, 25-го мая, стартует основная сетка Ролан Гаррос. В этом году турнир Grand Slam, который будет транслироваться на каналах Eurosport, впервые получит украинскую комментаторскую дорожку в рамках сотрудничества MEGOGO и Warner Bros. Discovery.
В первый игровой день на грунтовые корты Парижа выйдут сразу четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Анастасия Соболева. MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку ко всем матчам с участием наших теннисисток.
Если игры украинских спортсменок не войдут в основную сетку трансляций на телеканалах Eurosport, болельщики смогут просмотреть их с комментариями на родном языке эксклюзивно на платформе MEGOGO в разделах «Теннис» и «Discovery+».
Напомним, ранее украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку будет создавать и поддерживать собственная команда MEGOGO, тогда как техническую и редакционную координацию будут осуществлять команды Warner Bros. Discovery.
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Расписание трансляций матчей Ролан Гаррос-2025 на MEGOGO (25 мая):
Зейнеп Сонмез (Турция) – Элина Свитолина (Украина) | АНОНС МАТЧА
Ориентировочное время: 12:00
Комментатор: Александр Черненко
Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»
Арина Соболенко – Камилла Рахимова
Ориентировочное время: 13:00
Комментатор: Дарья Кузнецова
Трансляция: Eurosport 2
Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Аява (Австралия) | АНОНС МАТЧА
Ориентировочное время: 13:10
Комментатор: Павел Посохов
Трансляция: в разделе «Спорт» в подразделе «Теннис»
Диана Шнайдер – Анастасия Соболева (Украина) | АНОНС МАТЧА
Ориентировочное время: 13:40
Комментатор: Александр Черненко
Трансляция: в разделе «Спорт» в подразделе «Теннис»
Мпетши Перрикар (Франция) – Зизу Бергс (Бельгия)
Ориентировочное время: 14:30
Комментаторка: Екатерина Зинченко
Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»
Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвэнь (Китай)
Ориентировочное время: 15:30
Комментатор: Дарья Кузнецова
Трансляция: Eurosport 2
Фрэнсис Тьяфу (США) – Роман Сафиуллин
Ориентировочное время: 17:00
Комментаторка: Екатерина Зинченко
Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»
Лоренцо Музетти (Италия) – Янник Ганфманн (Германия)
Ориентировочное время: 18:00
Комментатор: Вадим Плачинда
Трансляция: Eurosport 2
Жасмин Паолини (Италия) – Юэ Юань (Китай)
Ориентировочное время: 19:30
Комментаторка: Екатерина Зинченко
Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»
Марта Костюк (Украина) – Сара Бейлек (Чехия) | АНОНС МАТЧА
Ориентировочное время: 19:30
Комментатор: Дарья Кузнецова
Трансляция: в разделе «Спорт» в подразделе «Теннис»
Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Италия)
Ориентировочное время: 21:30
Комментатор: Евгений Смертенко
Трансляция: Eurosport 2
Большинство других трансляций Roland Garros 2025 доступно на MEGOGO в подразделе «Discovery+»