Ролан Гаррос-2025: расписание трансляций и украинские комментаторы на матчи стартового дня

В воскресенье, 25-го мая, стартует основная сетка Ролан Гаррос. В этом году турнир Grand Slam, который будет транслироваться на каналах Eurosport, впервые получит украинскую комментаторскую дорожку в рамках сотрудничества MEGOGO и Warner Bros. Discovery.



В первый игровой день на грунтовые корты Парижа выйдут сразу четыре украинки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Анастасия Соболева. MEGOGO обеспечит украинскую аудиодорожку ко всем матчам с участием наших теннисисток.

Если игры украинских спортсменок не войдут в основную сетку трансляций на телеканалах Eurosport, болельщики смогут просмотреть их с комментариями на родном языке эксклюзивно на платформе MEGOGO в разделах «Теннис» и «Discovery+».

Напомним, ранее украинский стал 21-м официальным языком трансляций Eurosport. Аудиодорожку будет создавать и поддерживать собственная команда MEGOGO, тогда как техническую и редакционную координацию будут осуществлять команды Warner Bros. Discovery.

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Расписание трансляций матчей Ролан Гаррос-2025 на MEGOGO (25 мая):

Зейнеп Сонмез (Турция) – Элина Свитолина (Украина) | АНОНС МАТЧА

Ориентировочное время: 12:00

Комментатор: Александр Черненко

Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»

Арина Соболенко – Камилла Рахимова

Ориентировочное время: 13:00

Комментатор: Дарья Кузнецова

Трансляция: Eurosport 2

Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Аява (Австралия) | АНОНС МАТЧА

Ориентировочное время: 13:10

Комментатор: Павел Посохов

Трансляция: в разделе «Спорт» в подразделе «Теннис»

Диана Шнайдер – Анастасия Соболева (Украина) | АНОНС МАТЧА

Ориентировочное время: 13:40

Комментатор: Александр Черненко

Трансляция: в разделе «Спорт» в подразделе «Теннис»

Мпетши Перрикар (Франция) – Зизу Бергс (Бельгия)

Ориентировочное время: 14:30

Комментаторка: Екатерина Зинченко

Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»

Анастасия Павлюченкова – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Ориентировочное время: 15:30

Комментатор: Дарья Кузнецова

Трансляция: Eurosport 2

Фрэнсис Тьяфу (США) – Роман Сафиуллин

Ориентировочное время: 17:00

Комментаторка: Екатерина Зинченко

Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»

Лоренцо Музетти (Италия) – Янник Ганфманн (Германия)

Ориентировочное время: 18:00

Комментатор: Вадим Плачинда

Трансляция: Eurosport 2

Жасмин Паолини (Италия) – Юэ Юань (Китай)

Ориентировочное время: 19:30

Комментаторка: Екатерина Зинченко

Трансляция: Eurosport 2, в подразделе «Теннис»

Марта Костюк (Украина) – Сара Бейлек (Чехия) | АНОНС МАТЧА

Ориентировочное время: 19:30

Комментатор: Дарья Кузнецова

Трансляция: в разделе «Спорт» в подразделе «Теннис»

Бен Шелтон (США) – Лоренцо Сонего (Италия)

Ориентировочное время: 21:30

Комментатор: Евгений Смертенко

Трансляция: Eurosport 2

Большинство других трансляций Roland Garros 2025 доступно на MEGOGO в подразделе «Discovery+»



btu.org.ua