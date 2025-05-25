Мозес Итаума станет претендентом на титул Усика после зрелищной победы

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

24 мая на арене «The SSE Hydro» в шотландском Глазго прошел вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

В главном карде состоялся поединок супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) между непобежденным британцем Мозесом Итаумой (11–0, 9 КО) и американцем Майклом Балогуном (21–1, 16 КО).

20-летний Итаума трижды отправил соперника в нокдаун и заставил рефери остановить одностороннее избиение. После зрелищной победы президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери заявил, что британец поднимется с шестой позиции рейтинга на первую.

Такое место позволяет претендовать на титул чемпиона мира, которым владеет украинец Александр Усик, однако британцу придется пропустить вперед Джозефа Паркера. Дело в том, что новозеландец является обязательным претендентом по линии организации.

По этой причине победитель противостояния Усик – Дюбуа должен сначала встретиться с Паркером, а потом существует вероятность, что зрители увидят титульный бой с участием Мозеса, который считается одним из самых перспективных супертяжей мира.

sport.ua