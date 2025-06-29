Суперзвезда бокса: «Я выбью из этого боксера все дерьмо и в 60 лет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

Один из лучших боксеров современности Сауль Альварес поделился мыслями о гипотетическом бое против блогера-боксера Джейка Пола.

«Пол сказал, что закончит мою жизнь? Это классная шутка. Бой с ним – это развлечение. Но сейчас его точно не будет. Возможно, мы проведем бой, когда мне будет 50 или 60 лет. Но даже в таком случае я выбью из него все дерьмо, – сказал Альварес.

Напомним, что в ночь на 29 июня на арене «Honda Center» состоялся масштабный вечер бокса, в котором Джейк Пол по решению судей победил экс-чемпиона мира из Мексики Хулио Сезара Чавеса-младшего – (99–91, 98–92, 97–93).

sport.ua