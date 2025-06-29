Барбора Крейчикова: “Очень приятно быть и играть на Уимблдоне после всего того времени, что я была вне тенниса”

Действующая чемпионка соревнований пообщалась с журналистами перед своим стартовым матчем



“После того, как я досрочно завершила своё выступление в Истборне мне нужно было несколько дней отдыха. Я почти не играла, но занималась вне корта. С каждым днём чувствую себя немного лучше, и я действительно рада этому. Надеюсь, что ко вторнику всё будет хорошо. Надеюсь, что проведу хороший матч и у меня получится отличный турнир.

Тяжело ли приехать на Уимблдон с такой небольшой матчевой практикой в этом году? Это точно не тяжело. На самом деле это очень, очень приятно быть здесь и играть на Уимблдоне после всего того времени, что я была вне тенниса. Я получаю удовольствие. Я счастлива быть здесь. То есть это сложно, но я не считаю это чем-то слишком трудным. Я в ожидании своего первого матча во вторник.

Что я знаю об Александре Эале? Если честно, пока не очень много, потому что она, очевидно, молодая теннисистка, она только недавно появилась в Туре, представительница нового поколения, я бы так сказала. Но я видела некоторые ее розыгрыши и несколько матчей. Знаю, что она достаточно хорошо выступала в первой половине года, так что я с нетерпением жду этого. Думаю, это будет отличное противостояние. Я с нетерпением жду матча с ней, чтобы увидеть, на каком уровне новое поколение”.



Фото: Getty Images.

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