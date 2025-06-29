Тренер "Интер Майами" прокомментировал разгромное поражение от ПСЖ

Хавьер Маскерано похвалил "ПСЖ" и тренера Луиса Энрике. Также наставник американской команды отметил игру Месси.

"Это отличная команда. Посмотрим, смогут ли они продержаться. Но сегодня у них есть качество и отличный тренер. Я не собираюсь портить отношения, которые у меня с ним сложились. Я желаю им играть так же, как "Барселона", и еще долго играть на этом уровне. Посмотрим со временем.

Я считаю, что Лео [Месси] сыграл отличную игру, используя те немногие возможности, которые у нас были. Во втором тайме мы играли гораздо больше на контратаках. Я думаю, что сегодня, в 38 лет, для меня большая честь тренировать его. Но против ПСЖ на таком уровне, даже для Месси, это сложно", – сказал Маскерано.