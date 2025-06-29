Джейк просто побил Чавеса. А потом заявил, что готов к чемпионству

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В ночь на 29 июня в Анахайме, США, состоялся поединок между 28-летним американцем Джейком Полом (12–1, 7 КО) и 39-летним мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (54–6–1, 34 КО). 10-раундовое противостояние, на кону которого не стояло ничего, кроме будущего Джейка в плане потенциального продвижения по рейтингам.

Джейк победил. Однако обещанного нокаута мы так и не дождались

Удивительно, но это был один из наименее хайповых поединков Джейка Пола за все время. При том, что соперник своими предыдущими достижениями заслуживал внимания. Да и вообще не является настолько старым человеком, которые иногда посещают ринг с Полом.

Хулио Сезар Чавес не боксировал в период с 2021 по 2024 годы. Там были разные эпизоды. Чавес-младший пытался наладить жизнь, проводить время с семьей. А потом попал в психиатрическую больницу на лечение. Все потому, что жена испугалась за него, когда Хулио выпил слишком много таблеток.

Чавес-младший восстановился и даже вернулся, но победа над Юрайей Холлом не удивила. Всего 6 раундов, победа над боксером, который на тот момент провел лишь один профессиональный бой. Слишком сильный откат назад. В то же время Хулио Сезар не смог нокаутировать того оппонента. Или не захотел, не понятно.

Однако это все равно качественная смена соперника для Джейка. Экс-чемпион мира, который дрался с Канело и прошел множество сложных испытаний. Боец, который вроде бы должен был дать серьезное испытание Полу.

Дал ли – большой вопрос. Потому что сложно создать испытание, почти не атакуя. В первой половине поединка бил преимущественно Пол. Чавес-младший ходил по рингу, жаловался рефери на удары соперника ниже пояса и защищался. Очень странный план на бой.

В то же время поразить соперника у Джейка не получалось. Он попадал, неплохо бил в туловище и в голову в одной атаке. Однако это все не пугало Чавеса.

Во второй половине встречи Хулио Сезар понемногу просыпался. Больше атаковал, перехватывал атаки. Этого все равно было недостаточно, но хоть какая-то попытка выглядеть конкурентно.

В целом бой получился равным. Джейк в основном атаковал: то идя на соперника, то от него. Чавес создавал ощущение опасности, иногда доставал соперника. Даже забрал несколько раундов. Однако это все, на что его хватило. Хулио Сезар Чавес-старший заявил: «Хулио – чемпион, потому что преодолел много трудностей. Я горжусь, потому что после таких тяжелых, сложных лет он вышел на ринг и победил тех демонов, понимаете? Честно говоря, я счастлив, горд, потому что он хорошо дрался, понимаете?

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Он не проиграл бой, он отдал бой в первых раундах. Потому что последние раунды он выиграл, мой сын. Это было очевидно. Но посмотрите, самое главное, что он чист, он здоров, и это – начало, начало возрождения после стольких лет зависимости. Вернуться на ринг после почти двух лет без боев… Я поздравляю своего сына. Вся публика счастлива за него. Важно, что мой сын здоров. Он провел хороший бой. Он просто не нанес достаточного количества ударов в первых раундах. Однако он сказал, что очень доволен результатом. Если бы было 12 раундов, мой сын нокаутировал бы его».

Нокаут был маловероятен для обеих сторон, учитывая то, что происходило в ринге. Однако победа над собой – действительно главное достижение мексиканца.

Что теперь?

Джейк собирается идти за чемпионством. Не прямо сейчас, но позже – точно. Он давно говорит об этом, но вот такие поединки делаются как раз для этого.

Пол рассказал перед поединком, что WBC и WBA могут включить его в свои рейтинги, учитывая то, как пройдет этот поединок. Вероятно, что так оно и будет. Возможно, даже и в первую 30-ку попадет. Или ближе к поясу. Та самая первая 15-ка может претендовать на титул.

Джейк уверен, что победил бы Хильберто Рамиреса, который также дрался в этот вечер. Из-за того, что мексиканец выдал неинтересный бой. Да нет, пока не побил бы, рано об этом говорить.

Однако есть и другие чемпионы. Возрастной Баду Джек подходит под карьеру Джейка идеально. 41-летний боксер, владеющий титулом. Человек, как будто созданный для Пола. Не факт, что навыков американца хватит и для этой победы. Однако со временем он точно попробует. Организации заинтересованы в Джейке, потому что он хорошо продает бои. Следовательно, имеет хорошие гонорары. А значит, будет платить хороший процент на организацию в случае, если завоюет титул. А Пол заинтересован в этом, потому что пройти путь от блогера до чемпиона мира – это мощно. Пусть оговорок будет много. Чемпион устарел, поймал того в неудобное время. Но факт останется в истории.

Однако не стоит ждать, что Пол уже в следующем поединке проведет встречу за чемпионство. Еще три, а то и четыре поединка нужно американцу, чтобы отточить стиль. Единственное, что может это изменить, – вызов на санкционированный поединок от чемпиона. Особенно, если возрастного, как Баду Джек.

sport.ua