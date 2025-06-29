Марио Изола: Шины работали так, как и ожидалось

Шинники Pirelli подвели итоги австрийского уик-энда, с их точки зрения, работа резины соответствовала ожиданиям, команды использовали все три состава, но первый отрезок дистанции все участники гонки провели на шинах Soft и Medium. После пит-стопов в дело пошла и жёсткая резина, от этого воздержался только Нико Хюлкенберг, гонщик Sauber, финишировавший девятым.

Самый длинный отрезок проехал Айзек Хаджар: на машине команды Racing Bulls он оставался на трассе на шинах Hard на протяжении 41-го круга. Самый продолжительный отрезок на Medium – 33 круга – проехал Фернандо Алонсо. Испанский гонщик Aston Martin и Лиам Лоусон, напарник Хаджара, были единственные, кому удалось преодолеть всю дистанцию с одним пит-стопом, причём оба финишировали в призовой десятке.

Марио Изола, директор гоночных программ Pirelli: «В квалификации и в гонке наши шины работали так, как и ожидалось. Более 70 кругов надо было проехать в условиях очень высоких температур – а покрытие трассы раскалилось до 52-55 градусов – поэтому уровень деградации в случае со всеми тремя составами был выше, чем на тренировках в пятницу, когда температура асфальта была примерно на 15-20 градусов ниже. И всё-таки деградация увеличилась незначительно.

Резина всех трёх составов сыграла свою роль по ходу гонки. Пятеро гонщиков выбрали мягкие шины (C5) для первого отрезка дистанции, тогда как Лэнс Стролл пытался применить иную тактику, проехав на комплекте такой резины 15 последних кругов.

Как и показывали расчёты, самой быстрой была тактика двух пит-стопов, но гонщики, решившие ограничиться одной остановкой в боксах, тоже выступили весьма конкурентоспособно и финишировали в призовой десятке. Если говорить об эффективности, то шины Hard и Medium оказались примерно на одном уровне, тогда как мягкая резина неплохо себя показала на первых кругах гонки, но затем, конечно, примерно с 7-го или 8-го круга темп начинал снижаться.

Теперь впереди Сильверстоун, а на этой трассе шинам всегда приходится выдерживать очень высокие нагрузки. Три состава, которые мы выбрали на случай сухой погоды, будут на ступень мягче, чем в предыдущие годы (C2,C3 и C4), и нам интересно проверить, как они будут работать и как это отразится на тактике команд в день гонки».

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