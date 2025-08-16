Алонсо хотел бы видеть Друговича в Формуле 1

Фернандо Алонсо высказался в поддержку Фелипе Друговича, поскольку считает, что бразилец, уже не первый год выполняющий обязанности резервного гонщика Aston Martin, заслуживает места в одной из команд Формулы 1.

Другович периодически пилотирует машину Aston Martin на тренировках и тестах и вполне достойно справляется с делом, а в последнее время его имя звучит в контексте заводского проекта General Motors, ведь в ближайшие месяцы в новой команде Cadillac F1 должны определиться с составом на дебютный сезон.

«Было бы здорово увидеть его в Формуле 1, – приводит слова Алонсо RacingNews365. – У него невероятный талант, и титул чемпиона Формулы 2 стал тому подтверждением. Мы каждый день в этом убеждаемся, потому что с ним работаем.

Он занимается на симуляторе, проводит некоторые тренировки и всегда показывает те результаты, о которых просит команда, даже при том что он проезжает не так уж много километров. Было бы интересно посмотреть на Фелипе в роли призового гонщика, и я надеюсь, что это всё-таки произойдёт».

Источник