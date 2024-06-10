Жак Вильнёв: Реакция Риккардо была непрофессиональной

Заочная словесная перепалка между Жаком Вильнёвым и Даниэлем Риккардо продолжилась после финиша Гран При Канады. Всё началось со слов чемпиона мира 1997 года, сказанных в пятницу, что Риккардо с такими результатами не место в Формуле 1. После квалификации, в которой Даниэль показал пятое время, австралиец довольно грубо ответил Вильнёву, использовав непечатные выражения.

В воскресенье в эфире Sky Sports Жак назвал ответ гонщика RB непрофессиональным: «Его реакция была немного личной, но ведь Риккардо – пример для подражания, как и все 20 гонщиков в Формуле 1. Ты выступаешь на высшем уровне и должен соответствовать, профессионально отвечать на вопросы.

Тебя же слушают дети! Ты не можешь переводить дискуссию на личный уровень. Мне было интересно узнать [со слов Риккардо], что оказывается, я много раз ударялся головой во время игры в хоккей.

Нужна толстая кожа, чтобы быть невосприимчивым к критике, и мне удалось проникнуть к нему под кожу. Однако это положительным образом отразилось на его пилотировании. Но этого недостаточно – он должен чаще показывать такие результаты.

Риккардо чувствует огромный прессинг на своих плечах, и это работает. Он хорошо проехал спринт в Майами, хорошо выступил в квалификации в Канаде, но этого недостаточно на весь сезон. Ему нужно больше подобных выступлений».

Отвечая на вопрос, считает ли он по-прежнему, что Риккардо не место в Формуле 1, Вильнёв сказал: «Да. Он был быстр, но ты настолько хорош, насколько хороши твои последние результаты. В следующих гонках он должен выступить на таком же уровне [как в Канаде]».

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