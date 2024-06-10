Александр Зверев: «Мы с Алькарасом оба физически сильны, но он просто зверь»

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свое поражение от Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата Франции

«Я чувствую, что сделал сегодня все, что мог. В пятом сете было несколько моментов, когда мне не повезло. Я слышал, что при счете 2-1 вторая подача была в ауте, так показал Hawk Eye. Тогда я делаю брейк, имею шанс его сделать, а дальше следующая подача… Так что пятый сет мог пойти другим путем. Есть разница между 1-3 в пятом сете и 2-2. Да, обидно, но имеем, что имеем. Судьи делают ошибки, они тоже люди, так что все в порядке. Конечно, в таких ситуациях хотелось бы, чтобы ошибок не было.

Сам же Алькарас сыграл фантастически. Он играл лучше меня в четвертом и пятом сетах. Я потерял концентрацию, на подаче не мог с помощью ног добавить мощности, что было странно. Обычно я не устаю, не чувствую судорог. Но с Карлосом речь идет о другой интенсивности. Возможно, дело в этом. Возможно, мне надо пересмотреть свою физическую подготовку тоже. Мы оба физически сильны, но он как зверь. Просто зверь. Его интенсивность по сравнению с другими игроками — это нечто другое.

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Я думаю, что в пятом сете он сильно изменил свою тактику, начал играть много высоких мячей, которые были слишком глубокими для меня, поэтому я не мог пробивать так сильно. Особенно, учитывая тень на корте, условия снова были медленнее. Но он фантастический игрок, фантастическая физическая подготовка. В плане тенниса я чувствовал, что играл довольно прилично, он играл прилично три сета, а потом мой уровень сильно упал. Мне надо вместе с командой посмотреть, что можно сделать, чтобы я был на таком же уровне. Но в целом я чувствую, что на этот раз в финале сделал все, что мог, а в моем первом финале Grand Slam, на US Open, я как будто сам отдал победу. Так что это немного разные матчи».

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