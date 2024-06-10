Португалия – Ирландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024

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Подопечные Мартинеса завершат подготовку к Евро матчем против «ребят в зеленом»
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный товарищеский матч
11 июня, 21:45. "Эштадиу Мунисипал де Авейру" (Авейру)
Главный арбитр: Крис Кавана (Англия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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Трансляція матчу Португалія — Ірландія Смотреть трансляцию
Содержание
Из всех участников Евро-2024 всего две сборные запланировали проведение трех товарищеских матчей перед континентальным первенством: Украина и Португалия. Роналду и Ко сыграют сегодня против третьего соперника в очередном домашнем матче. А Криштиану наконец-то сможет выйти на поле перед родными болельщиками.
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Новости Португалии
"Команда избранных" первые два поединка провела в Лиссабоне и пригороде. Теперь же подопечные Мартинеса отправились на Север, однако, не удаляясь от береговой линии. Предыдущие две встречи были как разными по наполнению, так и совсем не похожими по результату. Одинаковое было только одно: Роналду не сыграл ни в одном из этих матчей. Лишь во втором появился на скамейке для запасных.
Первым соперником была Финляндия, которая забила два гола из своих двух ударов. Такая 100%-ная реализация пришла хоть и поздно (при счете 3:0), однако дала интриги матча. Правда, Фернандеш на 84-й минуте установил на табло окончательные 4:2.
Во втором поединке все было грустнее. Сразу со старта португальцы не выдержали давление от хорватов и пропустили на восьмой минуте. На старте второго тайма они отыгрались, но практически сразу снова "шашечные" вышли вперед. В итоге Португалия уступила второй раз за последние три матча.
Кадры хозяев
Мартинес пытался в этих двух матчах привлечь максимально возможное количество игроков. Однако это не значит, что причиной поражения хорватам является ротация – тогда на поле вышел очень сильный, едва ли не основной состав. У испанского тренера есть целая когорта исполнителей высокого уровня, поэтому выбирать ему явно есть из кого.
Новости Ирландии
Команда О’Ши хоть и не квалифицировалась на Евро, но оба июньских спарринга проводят с участниками континентального первенства. Неделю назад ирландцы в Дублине принимали Венгрию, в последнее время положительно удивляющую футбольную общественность. После обмена голами в первом тайме Ирландия вырвала победу на 90+2 минуте.
2:1 – счет, точно не соответствующий событиям на поле. Однако реализация хозяев и неиспользованные шансы гостей дали столь итоговый результат. Для ирландцев такой итог матча – абсолютно нормальное явление. Они даже когда проигрывают, то делают это не слишком большим счетом.
То есть для них лучше 0:1 удержать, чем побежать забивать в ответ и пропустить. А победный результат держать еще приятнее. К слову, максимальная разница мячей при поражении за последние 3,5 года равнялась двум. И это при том, что за этот период были парнные встречи с Францией, Бельгией, Португалией, Нидерландами.
Кадры гостей
Боевая команда, конечно, в основном состоит из представителей британских чемпионатов. Из внутреннего первенства нет ни одного футболиста, зато из АПЛ – шесть представителей. Также игроки выступают в Чемпионшипе, многие играют в Шотландской Премьер-лиге.
Последние пять матчей Португалии и Ирландии
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч гостей
Последние пять личных встреч между командами
11.11.21. Ирландия – Португалия 0:0 (Отбор на ЧМ-2022)
01.09.21. Португалия – Ирландия 2:1 (Отбор на ЧМ-2022)
11.06.14. Португалия – Ирландия 5:1 (ТМ)
09.02.05. Ирландия – Португалия 1:0 (ТМ)
02.06.01. Ирландия – Португалия 1:1 (Отбор на ЧМ-2002)
Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Ирландия
1.28 5.80 10.50 Узнать больше
Прогноз матча Португалия – Ирландия от UA-Football
Ровно 10 лет назад – 11 июня 2014 года – команды проводили товарищеский матч. Тогда Португалия разгромила ирландцев, а затем не смогла на Мундиале даже выйти из группы. Теперь "ребята в зеленом" больше внимания уделяют обороне, поэтому точно нельзя надеяться на разрыв в четыре мяча. Также не стоит забывать о ротации от Мартинеса, которая сегодня будет точно. Прогноз: Обе забьют (Кф 2).