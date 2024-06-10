Райан Гарсия после ареста сравнил себя с Трампом и Бритни Спирс

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Райан Гарсия попытался оправдаться после того, как был арестован по обвинению в вандализме в отеле Беверли-Хиллз в субботу.

В социальных сетях Гарсия сравнил себя с Дональдом Трампом и Бритни Спирс.

Он написал: «Забавно, что и Трамп, и я в тюрьме. Я не знаю, в тюрьме ли он, но знаю, что его осудили, это отстой. Но я люблю Иисуса, со мной все будет в порядке».

В отдельном посте он добавил: «Я чувствую себя так, будто я Райан Спирс, он же Бритни Спирс. Это отстой. Я никогда никого не обижал, я только любил всех и молился за людей. И стараюсь изменить этот жестокий мир. Я люблю тебя, Иисус, аминь».

Отметим, что Гарсия в состоянии алкогольного опьянения нанес ущерб комнате для гостей и коридору отеля. Адвокат Гарсии, Дарин Чавес, признался, что 25-летнему бойцу также могут быть предъявлены обвинения в распитии алкоголя в публичном месте.

Райан в конце апреля провел скандальный бой против чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO), после которого провалил тест на допинг.

Гарсия трижды за бой отправил соперника в нокдаун и победил решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Перед боем Райан не смог вложиться в рамки первого полусреднего веса, поэтому пояс WBC остался у Хейни.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк будет решать, отстранять ли Гарсию от боя и штрафовать ли его. Также бой могул признать несостояшимся или засчитать Райану поражение, дисквалифицировав его, как того требует адвокат Хейни, за «издевательство» над боксерскими правилами.

sport.ua