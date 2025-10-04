Эдди ХИРН: «Сейчас этот боксер лучший в мире, он превосходит всех»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн выбрал лучшего боксера современности.

«Я смотрю на Усика и вижу, как он победил Тайсона Фьюри, который, я считаю, был в расцвете сил, на пике своей формы, Эй Джея два или три года назад, Дюбуа, который является молодым боксером, и, в частности, это была вторая победа над ним. Он победил всех этих парней на их территории (на чужой территории). Усик сейчас превосходит всех боксеров современности», — отметил Хирн.

