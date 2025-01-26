«Он его легко переедет». Промоутер – о следующем сопернике Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Генеральный менеджер Top Boxing Generation Владислав Елисеев поделился мнением о потенциальном бое чемпионов супертяжелого веса Александра Усика и Даниеля Дюбуа:

«Александр Усик и сам это хорошо понимает, но если бы он спросил моего совета, я бы сказал просто кайфовать. Он действительно номер один, его никто не может сейчас одолеть, он востребован, зарабатывает очень большие деньги. Я думаю, что он проведет еще три-пять боев. Сейчас очень легко может разгореться история с Дюбуа, если он все же побеждает Паркера и остается чемпионом IBF.

Дюбуа с Усиком уже сражался во Вроцлаве, был момент, когда Даниель пробил ниже пояса, но промоутер британца все время говорил «нет, это был легальный удар, все окей». Так что продать этот бой Усик – Дюбуа во второй раз будет очень легко. Для Сани это будет снова очень легкая победа, если он такого быка джебом нокаутировал, поэтому можно во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Нужно, чтобы сейчас Дюбуа выиграл у Паркера, и Александр очень легко переехал его еще разочек. На это уйдет где-то 6-8 месяцев, за это время может что-то в хевивейте измениться», – считает Елисеев.

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sport.ua