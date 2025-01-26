Брандл: У гонщика Ferrari не может быть оправданий

Мартин Брандл полагает, что в Ferrari связывают с Льюисом Хэмитоном очень высокие ожидания, но у него будет не так уж много времени, чтобы адаптироваться в новой для него команде и по-настоящему проявить себя.

«Однажды я обратился к Ferrari с просьбой позволить мне сесть за руль какой-нибудь их машины, но они ответили отказом, – вспоминал Брандл в эфире телеканала Sky Sports, регулярно показывающего сюжеты, в которых бывший гонщик Формулы 1, а ныне популярный комментатор пилотирует технику разных команд, выпущенную в разные годы. – Потому что в этой марке с гарцующим жеребцом на эмблеме, в Ferrari, есть нечто особенное.

Гонщик Скудерии представляет целую страну, а не просто команду. Этим объясняются все ожидания, с этим связанные, все политические настроения, а также внимание итальянской прессы. Всё это может создать дополнительные сложности.

Казалось бы, это тоже шасси из карбона, но только выкрашенное в красный цвет, а не в серебристый и не в чёрный, как было в случае с Mercedes. Однако каким-то образом это имеет значение. И на этом уровне ни у кого не может быть оправданий.

От такого гонщика, как Льюис, будут ждать, что он уже через две или три гонки прекрасно себя покажет за рулём этой машины. Хэмилтона никогда нельзя недооценивать, но Шарль Леклер тоже быстрый, в этом нет никаких сомнений.

Это раньше у него была привычка разбивать машины, поскольку он слишком часто переходил грань возможного и попадал в аварии, но теперь он перестал это делать. Так что Шарль стал гонщиком высочайшего класса, но ему порой придётся терпеть поражение (от нового напарника)».

В минувшую среду Льюис Хэмилтон впервые сел за руль гоночной машины Ferrari образца 2023 года и проехал 30 кругов по трассе заводского испытательного полигона во Фьорано, но на следующей неделе тесты продолжатся на автодроме в Барселоне.

В ходе первых тестов выяснилось, что британскому гонщику не вполне комфортно в кокпите SF-23, и у него были вопросы к расположению педального узла. Но в команде заверили, что это временные трудности, поэтому уже к тестам в Барселоне проблема должна быть решена, и в подтверждение этого пресс-служба Скудерии поделилась фотографиями, сделанным в процессе подгонки сиденья.

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