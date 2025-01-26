Юта с Михайлюком уступила Мемфису, Сакраменто с Лэнем проиграл Никс в НБА

Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и набрал за матч 16 очков

Насыщенный игровой день прошел в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта с украинским защитником Святославом Михайлюком проиграла Мемфису — 103:125. Украинец вышел в стартовой пятерке, и набрал за матч 16 очков, 3 подбора и 1 ассист. Сакраменто Алексея Лэня проиграл Нью-Йорк Никс — 120:143. Украинец провел на площадке около трех минут, отметившись одним подбором.

В других матчах отметим победу Лейкерс над Голден Стэйт (118:108), а также третье поражение кряду лидера Восточной конференции Кливленда. Индиана в рамках Глобальной серии разгромила Сан-Антонио в Париже.

Сан-Антонио Сперс — Индиана Пэйсерс — 98:136 (24:33, 26:32, 36:33, 12:38)

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс — 133:104 (40:31, 31:29, 38:31, 24:13)

Даллас Маверикс — Бостон Селтикс — 107:122 (29:25, 20:34, 27:37, 31:26)

Бруклин Нетс — Майами Хит — 97:106 (17:24, 32:29, 19:29, 29:24)

Орландо Мэджик — Детройт Пистонз — 121:113 (18:30, 36:23, 25:28, 42:32)

Шарлотт Хорнетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 123:92 (31:23, 32:22, 30:23, 30:24)

Атланта Хокс — Торонто Рэпторс — 94:117 (27:22, 21:33, 22:31, 24:31)

Кливленд Кавальерс — Хьюстон Рокетс — 131:135 (27:33, 27:35, 30:33, 47:34)

Нью-Йорк Никс — Сакраменто Кингз — 143:120 (38:25, 34:42, 39:33, 32:20)

Мемфис Гризлис — Юта Джаз — 125:103 (35:31, 30:26, 36:17, 24:29)

Чикаго Буллз — Филадельфия 76ерс — 97:109 (28:30, 25:30, 30:20, 14:29)

Голден Стэйт Уорриорс — Лос-Анджелес Лейкерс — 108:118 (26:27, 32:32, 25:30, 25:29)

Финикс Санз — Вашингтон Уизардс — 119:109 (35:24, 33:29, 28:32, 23:24)

Лос-Анджелес Клипперс — Милуоки Бакс — 127:117 (28:28, 30:31, 36:34, 33:24)

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