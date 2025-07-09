Михайлюк, Лэнь, Скапинцев и Кличко — в расширенной заявке сборной Украины на пре-квалификацию ЧМ-2027 по баскетболу

Сине-желтые начнут подготовку 14 июля

Тренерский штаб мужской сборной Украины по баскетболу огласил расширенную заявку команды на матчи пре-квалификации чемпионата мира-2027.

В список вошли легионеры, выступающие в НБА — Святослав Михайлюк, Алексей Лэнь, Максим Шульга, а также другие игроки. Ранее главный тренер команды Айнарс Багатскис рассказал, что участие Лэня и Шульги в поединках за сборную будет зависеть от графика их клубов.

Заявка сборной Украины по баскетболу

Защитники — Александр Ковляр (Будучность), Виталий Зотов (Йонава), Иссуф Санон (ВЭФ), Илья Тыртышник (ОраСи Равенна), Максим Шульга (Бостон Селтикс), Святослав Михайлюк (Юта Джаз), Михаил Бублик (Киев-Баскет)

Форварды — Богдан Близнюк (Йонава), Владимир Конев (Днепр), Иван Ткаченко (Миттельдойчер), Артем Ковалев (Тангеран Хоукс), Александр Липовый (Колоссос), Андрей Войналович (Сабах), Вячеслав Бобров (ВЭФ), Владислав Семерич (Индиан Хиллс)

Центровые — Максим Кличко (Монако), Даниил Сыпало (Днепр), Ростислав Новицкий (Валмиера), Вячеслав Кравцов (Борнео Хорнбиллз), Артем Пустовой (Сартрия Муда), Алексей Лэнь (Лос-Анжджелес Лейкерс), Дмитрий Скапинцев (Рип Сити Ремикс)

Главный тренер — Айнарс Багатскис. Ассистенты — Сергей Гладырь, Валерий Плеханов, Раймондс Фелдманис

Сборная Украины начнет тренировочный сбор 14 июля. Во время подготовки команда Багатскиса проведет три спарринга — 24 и 25 в Риге против Нидерландов и 2 августа в Хорватии против местной сборной.

Напомним, команда Айнарса Багатскиса попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Поединки сборной Украины в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Латвии на площадке Олимпийского центра в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

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