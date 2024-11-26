Сакраменто в четвертый раз кряду уступил в регулярном чемпионате НБА

В матче с Оклахома-Сити украинец Алексей Лэнь отыграл немногим более трех минут

В ночь на 26 ноября состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Сакраменто Кингз потерпели четвертое кряду поражение — теперь от Оклахома-Сити Тандер (109:130). Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь провел на площадке немногим более трех минут, не отличившись результативными действиями.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Торонто Рэпторз — 102:100 (29:22, 19:26, 24:32, 30:20)

Индиана Пэйсерз — Нью-Орлеан Пеликанс — 114:110 (29:25, 30:32, 28:26, 27:27)

Шарлотт Хорнетс — Орландо Мэджик — 84:95 (25:18, 21:24, 16:16, 22:37)

Атланта Хокс — Даллас Маверикс — 119:129 (31:28, 36:33, 28:35, 24:33)

Бостон Селтикс — Лос-Анджелес Клипперс — 126:94 (27:20, 51:29, 21:29, 27:16)

Мемфис Гриззлис — Портленд Трэйл Блэйзерс — 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23)

Денвер Наггетс — Нью-Йорк Никс — 118:145 (24:36, 29:40, 34:37, 31:32)

Голден Стэйт Уорриорз — Бруклин Нетс — 120:128 (30:34, 37:24, 25:29, 28:41)

Сакраменто Кингз — Оклахома-Сити Тандер — 109:130 (30:31, 32:32, 22:34, 25:33)

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