Ваулз: Уик-энд был тяжёлым от старта до финиша

Джеймс Ваулз, руководитель команды Williams, подвёл итоги очередного трудного уик-энда: в Лас-Вегасе Алекс Элбон сошёл с дистанции из-за технических проблем, хотя по ходу гонки добрался до 10-й позиции, а Франко Колапинто финишировал 14-м после старта с пит-лейн.

Джеймс Ваулз: «Прежде всего надо поздравить Макса Ферстаппена с вполне заслуженным четвёртым чемпионским титулом. Если же говорить о нашем уик-энде, то он был тяжёлым от старта до финиша.

В случае с Франко Колапинто приоритетом для нас было его здоровье, но уже утром после тяжёлой аварии в квалификации он вернулся в строй с желанием выступить в гонке, по итогам медицинского обследования был допущен к старту и затем неплохо справился с делом по ходу Гран При.

Он стартовал с пит-лейн, что всегда непросто, но смог отыграть несколько позиций, а у нас была возможность экспериментировать с настройками, и мы получили полезную информацию на будущее.

Что касается Алекса Элбона, то он по ходу гонки занимал позицию, позволявшую рассчитывать на очки, однако затем на его машине начались проблемы из-за перегрева. С каждым кругом температура всех систем машины повышалась – судя по всему, возник какой-то сбой в работе системы охлаждения, и с этим нам ещё предстоит детально разобраться.

Всё это неприятно, тем более что мы упустили возможность заработать очки, но мы участвуем в чемпионате, в котором крайне важно чётко выполнять свою работу в каждый уик-энд, а нам в настоящий момент это не удаётся.

До конца сезона остаётся две гонки, и их надо использовать по максимуму для получения информации, которая нам пригодится в следующем году. Сезон очень долгий, для нас он складывался тяжело, но это лишь сделает нас сильнее».

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