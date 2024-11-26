ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих оригинальным образом поддержала Александра Усика.
23-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она подготовила специальный танец для украинского боксера.
«Я поддерживаю Александра Усика и его команду 😎❤️ Вперёд, чемпион!», – подписала пост Ярослава.
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«Красавица», «Такая милая», «Крутезная» и «Невероятная» – фолловеры Ярославы поддержали спортсменку в её порыве.
Напомним, что бой между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.