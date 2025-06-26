«Поставил бы на него». Призер ОИ и ЧМ дал прогноз на бой Усик – Дюбуа

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Казахстанский боксер в супертяжелом весе Иван Дичко, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и трехкратный призер чемпионатов мира, в комментарии порталу Sports24.kz дал прогноз на бой украинца Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа:

«Понял, что в боксе я, честно говоря, не так уж много понимаю — потому что, как только начинаю что-то предсказывать, все всегда получается наоборот. Особенно это касается боев Александра Усика. Когда он дрался с Муратом Гассиевым, я был уверен, что победит Гассиев. Но выиграл Усик. Потом, когда Усик выходил против Тайсона Фьюри, я тоже предполагал, что победит Фьюри, но Усик дважды оказался сильнее. Вроде бы Дюбуа как раз сейчас в своем прайме — мощный, сильный парень. И если бы я делал прогноз, то, исходя из всех этих соображений и своей «непогрешимой» интуиции, поставил бы на Дюбуа. Но, зная, как обычно все складывается, думаю, Усик его победит, он умнее, интеллектуальнее в ринге».

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua