Нико-Баскет подписал защитника Запорожья Кабанова

Очередной молодой талант оказался в Николаеве

Нико-Баскет объявил о переходе защитника Запорожья Ростислава Кабанова.

В сезоне 2022/23 Кабанов стал чемпионом Суперлиги в составе Будивельника. В прошлом первенстве игрок, в среднем за матч, набирал в составе Запорожья 7,9 очков, 2,2 подбора и 0,9 ассиста.

Ростислав выступал за юношескую сборную Украины и в прошлом году стал вице-чемпионом европейского первенства среди команд U-20.

Ранее стало известно, что коллектив Валентина Берестнева пролонгировал Дмитрия Лихого, Виталия Володина и Михаила Митирича. Также Нико-Баскет вернул Максима Сафонова и Максима Зайцева, а еще одним новобранцем стал Кирилл Неамцу.

Нико-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате Высшей лиги-2024/25. В серии плей-офф команда Берестнева дошла до финала, где уступила Харьковским Соколам. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким анонсировал, что Нико-Баскет со следующего сезона будет выступать в Суперлиге.

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