Ляшко, Дубнюк, Уро-Ниле и Грымалюк вошли в состав сборной Украины по баскетболу 3х3 на Евро-2025

Турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Копенгагене
Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу 3х3 определился с составом на чемпионат Европы-2025.
В заявку команды Юрия Процюка вошли Анжелика Ляшко, Дарья Дубнюк, Мириам Уро-Ниле и Вера Грымалюк. Последняя сменила Татьяну Юркевичус, которая входила в состав команды, завоевавшей путевку на чемпионат Европы. Сине-желтые сыграют в группе В, откуда в плей-офф выйдут две лучшие команды.
Календарь группы В на Евро-2025 по баскетболу 3х3
- 5 сентября, пятница
12:55 Франция – Азербайджан
16:25 Франция — Украина
19:25 Украина – Азербайджан
Чемпионат Европы-2025 по баскетболу 3х3 пройдет в столице Дании Копенгагене с 5 по 7 сентября. Поединки плей-офф турнира запланированы на воскресенье.