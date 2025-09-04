Ляшко, Дубнюк, Уро-Ниле и Грымалюк вошли в состав сборной Украины по баскетболу 3х3 на Евро-2025

Турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Копенгагене

Тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу 3х3 определился с составом на чемпионат Европы-2025.

В заявку команды Юрия Процюка вошли Анжелика Ляшко, Дарья Дубнюк, Мириам Уро-Ниле и Вера Грымалюк. Последняя сменила Татьяну Юркевичус, которая входила в состав команды, завоевавшей путевку на чемпионат Европы. Сине-желтые сыграют в группе В, откуда в плей-офф выйдут две лучшие команды.

Календарь группы В на Евро-2025 по баскетболу 3х3

5 сентября, пятница

12:55 Франция – Азербайджан

16:25 Франция — Украина

19:25 Украина – Азербайджан

Чемпионат Европы-2025 по баскетболу 3х3 пройдет в столице Дании Копенгагене с 5 по 7 сентября. Поединки плей-офф турнира запланированы на воскресенье.

