Уро-Ниле: Мне хотелось бы выйти из группы на чемпионате Европы-2025 — это первая задача

Турнир пройдет с 5 по 7 сентября в Копенгагене

Игрок сборной Украины по баскетболу 3×3 Мириам Уро-Ниле поделилась своими ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2025.

«В баскетболе 3х3 никогда не знаешь, как пойдет игра — может случиться что угодно, например аутсайдер выиграть у чемпиона. Мы будем стараться дать бой Франции. Да, с ними трудно играть, но это уже не та команда, которая была в прошлом или позапрошлом году. Но они все равно сильные, опытные игроки, и с ними всегда трудно. Мы будем стараться делать все, что от нас зависит, тренер дал много скаутинга и видео по ним. Сделаем все, чтобы показать хороший результат, но все будет решаться непосредственно на площадке».

«Азербайджан отличается тем, что у них достаточно высокие игроки. Во-вторых, они хорошо играют один на один и нужно будет с этим справиться. Нужно отработать против их высоких, чтобы они не могли легко подбирать мячи».

«Я очень люблю этот вид спорта и мне хотелось бы, чтобы Украина занимала более высокие места, чем это было на последних турнирах. Мне хотелось бы выйти из группы — это первая задача».

«В командах, в которых я играла раньше, сначала нужно было обсуждать выступления в 3х3 и прописывать это в контракте. Ни один тренер не хотел бы, чтобы я ехала играть 3х3. Но за команду из Ньёна я буду играть уже третий год, я хорошо знаю тренера и президента клуба, они мне доверяют. Мы не прописывали выступления 3х3 в контракте, мы договорились, что я поеду играть за сборную, но не буду пропускать подготовку к новому сезону с клубом. У меня не было возможности тренироваться и готовиться к чемпионату Европы с девочками в Украине, но я сыграю на турнире».

Сине-желтые сыграют в группе В, где их соперниками будут сборные Франции и Азербайджана. В плей-офф выйдут две лучшие команды. Оба своих матча в группе Украина проведет завтра, 5 сентября.

Чемпионат Европы-2025 по баскетболу 3х3 пройдет в столице Дании Копенгагене с 5 по 7 сентября. Поединки плей-офф турнира запланированы на воскресенье.

