Уайлдер сделал неожиданное заявление по поводу завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский супертяж Деонтей Уайлдер заявил, что у него впереди еще много лет карьеры – возможно, около десяти лет.

«У меня еще может быть около 10 лет карьеры. Могу боксировать до 50 лет, если захочу. Чувствую в себе силы. Дело в том, что супертяжи обычно могут продержаться в боксе намного больше. Большие ребята заканчивают гораздо позже, чем легковесы».

«Конечно, я чувствую себя ветераном, но в плане здоровья ощущаю себя великолепно», – сказал Уайлдер.

В октябре боксеру исполнится 40 лет.

