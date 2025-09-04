Уайлдер сделал неожиданное заявление по поводу завершения карьеры

Американский супертяж Деонтей Уайлдер заявил, что у него впереди еще много лет карьеры – возможно, около десяти лет.
«У меня еще может быть около 10 лет карьеры. Могу боксировать до 50 лет, если захочу. Чувствую в себе силы. Дело в том, что супертяжи обычно могут продержаться в боксе намного больше. Большие ребята заканчивают гораздо позже, чем легковесы».
«Конечно, я чувствую себя ветераном, но в плане здоровья ощущаю себя великолепно», – сказал Уайлдер.
В октябре боксеру исполнится 40 лет.
