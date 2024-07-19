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Бокс

Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху

Оскар Де Ла Хойя назвал боксера, который бы доминировал в любую эпоху

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Легендарный в прошлом боксер, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя назвал боксера современности, который бы доминировал в любую эпоху. Оскар выделил непобежденного американского боксера Вирджила Ортиса.

«Если бы современные бойцы дрались в мою эпоху, то Вирджил Ортис – единственный боксер, о котором я скажу, что он бы с этим справился. Он бы доминировал в 80-х, 90-х и 70-х годах», – сказал Оскар Де Ла Хойя.

Вирджил Ортис 10 августа 2024 года проведет поединок против украинца Сергея Богачука, который является временным чемпионом мира по версии WBC.

sport.ua

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