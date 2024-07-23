Тренер Джервонты Дэвиса раскритиковал Ломаченко за отказ проводить бой

Talksport. Василий Ломаченко и Джервонта Дэвис

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал, что бой между «Ломой» и чемпионом WBA американцем Джервонтой Дэвисом не состоится в 2024 году из-за отсутствия мотивации у украинца.

Тренера Дэвиса Кенни Эллис отреагировал на решение Ломаченко.

«Если Василий Ломаченко не может мотивировать себя, получив шанс стать лицом бокса, то его команда должна повесить перчатки Ломаченко туда, где он больше никогда не сможет их достать. Ломаченко – закончил», – написал Эллис в Инстаграме.

Ранее чемпион WBC оценил свой возможный бой с Ломаченко.

sport.ua