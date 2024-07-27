Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Дерек Чисора

Вечером 27 июля в Лондоне состоится очень интересный 12-раундовый поединок в супертяжелом весе.

На ринг выйдут британские боксеры Джо Джойс (16–2, 15 KO) и Дерек Чисора (34–13, 23 KO).

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Джо Джойс имеет победы над Кристианом Хаммером, Джозефом Паркером и Кэшем Али, а также два поражения от китайца Чжана Чжилея.

Дерек Чисора в последних боях: проиграл Александру Усику (2020 год), Джозефу Паркеру (дважды) и Тайсону Фьюри, победил Кубрата Пулева и Джеральда Вашингтона.

Чисора признался, кто нанес ему более сильный удар, чем Усик и Кличко

Джо Джойс – Дерек Чисора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Файткард шоу бокса в Лондоне

Джо Джойс (16–2, 15 KO) – Дерек Чисора (34–13, 23 KO)

Деннис Макканн (15–0–1, 8 KO) – Ионуц Балуцэ (16–4–1, 3 KO)

Райан Гарнер (15–0, 8 КО) – Арчи Шарп (24–0, 9 KO)

Мозес Итаума (9–0, 7 KO) – Мариуш Вах (38–10, 20 KO)

Ройстон Барни-Смит (10–0, 5 КО) – Брайан Барахас (7–0–1, 3 КО)

Рэйвен Чепмен (8–0, 2 КО) – Йохана Сарабия (10–0, 6 КО)

Шон Ноукс (7–0, 4 КО) – Индер Басси (12–1, 1 КО)

Умар Хан (9–0, 1 КО) – Каддури Хмиани (4–2–2, 2 КО)

Адам Хамед (1–0, 1 КО) – Георги Величков (4–21–1, 3 КО)

Брэндан Ли (28–0, 23 KO) – Хуан Анакона (11–0, 6 КО)

Джермейн Дхливайо (дебют) – Энхель Гомес (8–32–3, 4 КО)

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