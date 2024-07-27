Вечером 27 июля в Лондоне состоится очень интересный 12-раундовый поединок в супертяжелом весе.
На ринг выйдут британские боксеры Джо Джойс (16–2, 15 KO) и Дерек Чисора (34–13, 23 KO).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Джо Джойс имеет победы над Кристианом Хаммером, Джозефом Паркером и Кэшем Али, а также два поражения от китайца Чжана Чжилея.
Дерек Чисора в последних боях: проиграл Александру Усику (2020 год), Джозефу Паркеру (дважды) и Тайсону Фьюри, победил Кубрата Пулева и Джеральда Вашингтона.
Чисора признался, кто нанес ему более сильный удар, чем Усик и Кличко
Джо Джойс – Дерек Чисора. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Украине видетрансляцию события проводит Киевстар ТБ.
📺 Видеотрансляция
Файткард шоу бокса в Лондоне