Тедди Атлас назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный американский тренер Тедди Атлас высказался о наследии украинского боксера Александра Усика – объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Усик точно попадет в список лучших супертяжей в истории, но не сейчас. Вопрос только в том, когда он завершит карьеру. Я должен оставить место для Усика… для него открыта шестая позиция», – сказал Атлас.

Александр Усик является единственным супертяжем, который сумел стать абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.

sport.ua