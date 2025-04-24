Примера. Поражение Севильи, разгром от Бетиса

Судьбу матча решил единственный гол, забитый на 25-й минуте усилиями Гарсии. Усложнило жизнь "Севилье" удаление Лукебакио во второй половине первого тайма.

Подопечные Капарроса даже в меньшинстве атаковали и имели шансы отличиться, но не смогли этого сделать.

"Осасуна" одерживает третью подряд победу и закрепилась на 8-й позиции, которая дает право выступать в еврокубках. "Севилья" проигрывает четвертый раз за 5 матчей и опустилась на 15-ю позицию.

33-й тур Примеры.

Осасуна – Севилья 1:0

Гол: Гарсия, 25

Осасуна: Эррера – Аресо, Бойомо, Катена (Сарагоса, 46), Эррандо, Бретонес (Крус, 66) – Ибаньес (Муньос, 46), Торро, Орос – Гарсия (Барха, 89), Будимир (Арнайс, 84)

Севилья: Нюланд – Кармона (Пеке, 78), Баде, Салас, Педроса – Санчес, Агуме, Ньигес, Ормиго (Паскуаль, 38) – Соу (Сусо, 79), Лукебакио

Предупреждения: Катена, 33 Ибаньес, 45+2, Сарагоса, 78, Аресо, 90+1 – Кармона, 64, Санчес, 87.

Удаление: Лукебакио, 32.

"Бетис" принимал главного аутсайдера Примеры в текущем сезоне – "Вальядолид". Счет в матче открыл Хесус Родригес, но еще в первом тайме Чуки сравнял счет. Интрига держалась до 64 минуты, пока Кучо не вывел свою команду вперед. К концу матча севильцы отличились еще трижды.

Поражение официально отправило "Вальядолид" в Сегунду, а вот "Бетис" поднялся на 5-ю позицию, которая позволит в следующем сезоне квалифицироваться в Лигу чемпионов.

33-й тур Примеры.

Бетис – Вальядолид 5:1

Голы: Родригес, 17, Кучо, 64, Иско, 66, Перро, 84, Эззалзули, 90 – Чуки, 41

Бетис: Адриан – Сабали (Руибаль, 61), Бартра, Натан, Р. Родригес (Перро, 61) – Кардосо, Форнальс (Ло Чельсо, 46) – Антони, Иско (Карвалью, 80), Х. Родригес (Эззалзули, 61) – Кучо.

Вальядолид: Феррейра – Перес Македа, Кемерт, Санчес (Айду, 8), Азну Бен Шейх – Юрич (Санчес, 71) – Чуки, Тухами (Мачис, 60), Амалла (Силла, 71), Моро (Мачис, 60) – Латаса.

Предупреждение: Руибаль, 72.

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