Мадрид. Швёнтек начала защиту титула победой над Эалой, Севастова остановила Остапенко

Результаты матчей четверга на турнире WTA 1000 в Испании



Мадрид, Испания • 22 апреля – 4 мая • грунт • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Мирра Андреева (-, 7) – Мари Боузкова (Чехия) 6:3, 6:4

Магдалена Френх (Польша, 27) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 5:7, 7:6(2), 6:4

Людмила Самсонова (-, 18) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:4, 6:4

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) 7:6(5), 6:4

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 16) – Бернарда Пера (США, LL) 2:6, 6:3, 6:1

Белинда Бенчич (Швейцария) – Клара Таусон (Дания, 20) 7:5, 7:5

Энн Ли (США) – Лейла Фернандес (Канада, 25) 6:4, 3:6, 6:4

Коко Гауфф (США, 4) – Даяна Ястремская (Украина) 0:6, 6:2, 7:5

Белинда Бенчич сравняла счет в линчых противостояниях с Кларой Таусон (1-1) и впервые с 2022 года вышла в третий круг турнира в Мадриде, когда принимала здесь участие в последний раз. Лучший результат швейцарки здесь – полуфинал в 2019 году. Дальше Бенчич сыграет против Беатрис Аддад Мая, с которой встречалась три раза на хардовых турнирах и одержала две победы.

Мэдисон Кис (США, 5) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:4, 6:3

Анна Калинская (-, 30) – Диан Парри (Франция, Q) 7:6(4), 6:4

Донна Векич (Хорватия, 19) – Хейли Баптист (США) 6:4, 6:3

Эмма Наварро (США, 11) – Майя Джоинт (Австралия, Q) 7:5, 7:5

Диана Шнайдер (-, 13) – Кэти Волынец (США) 6:1, 6:2

Анастасия Севастова (Латвия) – Елена Остапенко (Латвия, 23) 7:6(2), 6:2

Линда Носкова (Чехия, 31) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q) 7:5, 6:1

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Александра Эала (Филиппины, WC) 4:6, 6:4, 6:2

Анастасия Севастова остановила победную серию Елены Остапенко, которая на прошлой неделе выиграла титул WTA 500 в Штутгарте. Напомним, что латвийка вернулась в Тур после годичной паузы из-за операции на колене. Победа над Остапенко стала для Севастовой первой в матчах против соперниц из топ-20 с мая 2021 года, когда она в Мадриде была сильнее Йоханны Конты.

Ига Швёнтек взяла реванш у Александры Эалы за поражение в предыдущем месяце на турнире WTA 1000 в Майами. В следующем круге полька встретится с Линдой Носковой, которую уже обыгрывала в феврале на турнире WTA 1000 в Дохе.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua