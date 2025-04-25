DTM: Дебют Ford Mustang и возвращение Тимо Глока

В предстоящий уик-энд начнётся новый сезон в немецкой кузовной серии DTM, и на старт на Motorsport Arena в Ошерслебене выйдут 24 гонщика 14-ти команд, которые будут выступать на машинах девяти разных производителей.

Одна из главных новостей в том, что в этом чемпионате дебютируют спорткары Ford Mustang с могучими двигателями V8 рабочим объёмом 5,4 литра. Эти две машины заявлены на старт немецкой командой HRT, но при поддержке Ford Performance, гоночного подразделения американского автогиганта.

Пилотировать их будут индиец Арджун Майни, которого кто-то может помнить по выступлениям в Формуле 3, и представитель Швейцарии Фабио Шерер.

Кроме того, в DTM впервые с 2022 года возвращается Тимо Глок, бывший гонщик Формулы 1: в своё время он много лет выступал в этой серии за BMW, но в этом сезоне 43-летний немец будет пилотировать McLaren 720S GT3 Evo. Две таких машины выставит на старт немецкая команда Dörr Motorsport.

Впрочем, упомянутые гонщики вряд ли войдут в число претендентов на победы, хотя, конечно, в DTM всякое бывает. Фаворитами сезона считаются другие, например, Мирко Бортолотти, действующий чемпион серии, который остался верным марке Lamborghini, но в этом сезоне будет пилотировать Huracán GT3 Evo 2 команды Abt Sportsline. Он считается одним из мастеров квалификации, а это всегда повышает шансы на успех.

Также надо упомянуть Рене Раста, трёхкратного чемпиона DTM, который настроен бороться за свой четвёртый титул за рулём BMW M4 GT3 Evo частной команды Schubert Motorsport.

В стремлении привлечь публику на все восемь запланированных этапов серии, которые пройдут на трассах Германии, Австрии и Нидерландов, организаторы сделали билеты вполне доступными – цены начинаются с 49 евро.

В этом году правила в DTM были скорректированы, и теперь число обязательных пит-стопов по ходу воскресной гонки увеличено до двух. В субботней гонке боксы по-прежнему будет достаточно посетить один раз.

Всего за сезон, который будет продолжаться до октября, пройдёт 16 гонок, причём в отличие от других серий они не подразделяются на спринт и основную гонку уик-энда. Продолжительность каждой – 55 минут плюс один круг.

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