Валттери Боттас: Завтра все наверняка прибавят

К первому приезду на Гран При Маттио Бинотто в роли нового руководителя Sauber Motorsport Валттери Боттас в пятницу получил некоторые новинки и блеснул хорошим результатом…

Валттери Боттас (11-й): «Приятно вернуться в Монцу и провести день без проблем. Мы выполнили свою программу, между сессиями смогли поработать с настройками и сейчас находимся в лучшей форме, чем в Зандфорте. Да и Монца больше подходит нашей машине.

Не стоит переоценивать результаты – сегодня лишь пятница, а к субботе нужно кое-что улучшить. Завтра все наверняка прибавят, так что и нам нужно сделать шаг вперёд».



Гуаньюй Чжоу (20-й): «Приятно вернуться на легендарную трассу и оценить проделанную работу. Много сил было потрачено, чтобы убрать кочки привести трассу в порядок, что сделало первые круги важными для поиска новых ориентиров.

Первая тренировка прошла хорошо, во второй было сложнее. Вечером мы вместе с командой с этим разберемся и подготовимся к завтрашнему дню.

Считаю, у нас есть возможность оптимизировать настройки и добиться большей эффективности, да и результаты Валттери, который получил некоторые новинки, настраивают на оптимизм».

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