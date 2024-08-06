Эксперты считают, что Ferrari может купить активы Maserati

В 50-е годы гонщики, выступавшие на машинах итальянской компании Maserati, блистали в Формуле 1 – достаточно назвать имена Хуана-Мануэля Фанхио, выигравшего два титула за рулём Maserati, и Стирлинга Мосса. Но всё это в прошлом, а сейчас заводская команда Maserati выступает только в электрической Формуле E, но особыми достижениями похвастаться не может.

Впрочем, пара побед на её счету есть. Также спорткары Maserati можно увидеть на трассах европейской серии Fanatec GT2.

Эта компания входит в международный конгломерат Stellantis, который в своё время был создан ради снижения уровня общих затрат его участников. Однако экономические показатели концерна в последнее время снижаются, и его глава Карлос Таварес уже заявил, что в итоге может быть принято решение о закрытии наиболее убыточных подразделений.

В частности, весьма неважно идут дела у Maserati, знаменитого производителя автомобилей премиального класса: в мировом масштабе продажи машин итальянской марки снизились более чем на 50%. За первое полугодие было реализовано всего 6500 автомобилей, тогда как в 2023-м показатели за этот же период были иными – 15300. Соответственно, операционные убытки исчисляются десятками миллионов.

По информации агенства Automotive News Europe, в Stellantis разрабатывают план по спасению ситуации в масштабе всего концерна, и одной из мер может стать продажа компании Maserati её предыдущим владельцам, а именно Ferrari.

Компания из Модены принадлежала Ferrari с 1997-го 2005 гг., и не исключено, что возвращение под крыло столь мощной в финансовом и технологическом отношении организации станет лучшим решением. И здесь Ferrari может вполне пригодиться опыт Maserati по разработке и производству электрических силовых установок, ведь не зря её заводская команда провела уже два сезона в Формуле E.

Никакие решения ещё не приняты, однако если Maserati останется в составе Stellantis, это скорее всего приведёт к задержке выхода на рынок новых моделей, что тоже будет иметь нежелательные последствия. Разумеется, также может быть поставлен крест и на дальнейшем участии в чемпионате мира по гонкам на электромобилях.

Источник