Ферстаппен прокомментировал слухи об Aston Martin

Макс Ферстаппен впервые публично прокомментировал сообщения в прессе, согласно которым в Aston Martin предлагают ему контракт на один миллиард фунтов стерлингов. По словам действующего чемпиона мира, у него действительно были контакты с Aston Martin, но они не связаны с Формулой 1.

Макс Ферстаппен: «Это большие деньги. Честно говоря, я впервые узнал об этом, только когда прочитал в прессе.

Единственные контакты, которые у меня были с Aston Martin, были по поводу GT3 на этот год. На самом деле мне нечего добавить. Я не собираюсь садиться за руль, но в этом году создаю собственную команду, поэтому необходимо сделать некоторые вещи».

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