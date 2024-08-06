«Не дисциплинированный вне ринга». Гвоздик оценил перспективы Беринчика

Денис Беринчик

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик оценил перспективы Дениса Беринчика.

– Беринчик удивил многих, победив Наваррете. Что скажете о дальнейших перспективах Дениса, он может еще пошуметь или против Наваррете это был максимум?

– Почему максимум? Когда боксеры становятся чемпионами мира, то они сразу добавляют 20% к своему мастерству. Это связано с ментальным восприятием ситуации – когда чувствуешь себя чемпионом. Мы еще можем увидеть очень крутые бои в исполнении Дениса. Слышал, что Беринчик не очень дисциплинирован вне ринга, но в ринге – это 100% дисциплинированный боксер. Сегодня он может конкурировать с топовыми легковесами: и со Стивенсоном, и с Джервонтой.

– А с Ломаченко?

– Вряд ли этот бой состоится. Беринчик и Ломаченко – это бывшие партнеры по команде и друзья. Но если это их будет устраивать, то я бы этот бой точно посмотрел. Еще один момент. Деньги-то не украинцы будут платить за шоу, а в США будет мало заинтересованных зрителей посмотреть этот поединок, чтобы на этом смогли заработать промоутеры и функционеры.

– Хоть таких разговоров пока нет, но давайте представим, что в ринг выходят Беринчик и Джервонта. Кто, по-вашему, победит?

– Я о таком сейчас даже не думаю. Конечно, Джервонта у букмекеров безусловно будет фаворитом этого боя. Но шансы Беринчика в бою с Наваррете также оценивались четыре к одному не в пользу Дениса, и что случилось в итоге? Беринчик может удивить – это точно! Он может конкурировать на равных с топовыми боксерами.

sport.ua