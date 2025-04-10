«Неожиданно». Хегай нашел причины поражения от Гонсалеса в кровавом бою

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Хегай

Украинский боксер Арнольд Хегай рассказал о причинах поражения от Джоэта Гонсалеса в кровавом бою. Арнольд признался, что американец удивил его.

– Арнольд, давайте начнем с вашего мартовского поражения от Джоэта Гонсалеса. Что пошло не так ли?

– Для меня стало неожиданностью, что я проиграл этот бой, скажем так. Проанализировал матч и пришел к выводу, что виноват сам, ведь недооценил Гонсалеса.

Когда я готовился, то не было правильных спарринг-партнеров. Плюс получился немного ненастроенным. Также был нюанс в том, что мы сражались на его территории, в США, где Джоэт имел, по-видимому, 98% поддержки среди зрителей. Они вливали на рефери. Судья мне мешал, если честно. Я это ощутил.

Обычно, если мне некомфортно и соперник слишком наклоняется, я могу взять его в клинч, подержать и развернуть к рефери, попросив нас растянуть. А тут только я зажимал – мне сразу делали замечания и снимали баллы. Поэтому соперник садился низко и бил меня головой в живот. Таким образом, у меня началась война уже с двумя людьми в ринге, – сказал боксер.

Ранее сообщалось, что украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок.

sport.ua