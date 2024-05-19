Известна реакция жены Фьюри на поражение Тайсона в мегафайте против Усика

Instagram. Тайсон и Перис Фьюри

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

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Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

После завершения поединка жена Тайсона Перис Фьюри опубликовала пост в своих социальных сетях в поддержку мужа:

«19 и 20 лет нам было, когда поженились, люблю его больше, чем когда-либо, лучшего мужчину в моих глазах.

Никогда больше не пропущу твой бой. Хоть я и не могла там быть, мне хотелось быть там.

Иметь и хранить с этого дня, к лучшему к худшему, к богатому к бедному, в болезни и здравии, любить и лелеять, пока смерть не разлучит нас, согласно святому закону Божьему», – написала Перис.

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