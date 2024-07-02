Он на другом уровне. Экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший британский чемпион мира Насим Хамед высказался о реванше чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (21–0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34–0–1, 24 КО).
«Это будет очень тяжело. Я действительно надеюсь, что Фьюри сможет (победить), но Усик – совсем на другом уровне, он будущий член Зала славы, как и Тайсон.
Наши сердца с Фьюри, мы поддерживаем его и очень хотим его победы. Тайсон – наш соотечественник, он оставил след в этом спорте», – сказал Хамед.
Реванш предварительно запланирован на 21 декабря.
Ранее Насим Хамед обратился к Фьюри и подсказал, как можно победить Усика.