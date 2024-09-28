Определен чемпион Украины в первом полусреднем весе и WBC Ukraine

Андрей Боришпольц

Сегодня, 28 сентября, в Киеве прошел вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation.

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Состоялось девять боев, а главным поединком вечера стал бой между Назри Рагимовым (14-3, 8 KO) и Андреем Боришпольцем (9-2, 4 KO). На кону поединка стояли титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе.

Боришпольц одержал победу решением большинства судей – 95:95, 97:93, 96:94.

Кроме боя Рагимова и Боришпольца в Киеве состоялось еще восемь боев.

Вечер бокса от Top Boxing Generation, 28 сентября.

Андрей Боришпольц (9-2, 4 КО) победил Назри Рагимова (14-3, 8 КО) единогласным решением судей.

Янис Куриленко (12-1, 8 КО) победил Геннадия Гитлана (Молдова) (3-15, 0 КО) единогласным решением судей.

Павел Юськив (6-0, 2 КО) победил Алексея Тимченко (3-4-1, 2 КО) единогласным решением судей.

Рамазан Муслимов (4-0, 3 КО) победил Ивана Юхту (3-9-1, 2 КО) единогласным решением судей.

Павел Сабун (1-0) победил Даниила Мансурова (2-1-1, 1 КО) единогласным решением судей.

Всеволод Слипченко (7-2, 3 КО) победил нокаутом Дмитрия Ковалева (1-1, 1 КО).

Александр Дрозд (6-0, 2 КО) победил Евгения Костенко (1-8, 1 КО) единогласным решением судей.

Юрий Стрелецкий (2-0, 0 КО) победил Давида Колова (0-3, 0 КО) единогласным решением судей.

Рамиз Железняк (4-2-1, 1 КО) победил Дмитрия Дмитракова (0-8, 0 КО) единогласным решением судей.

Запись вечер бокса в Киеве от Top Boxing Generation

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sport.ua