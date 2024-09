Робин Райкконен выиграл свой первый чемпионат

by

Об успехах Робина Райкконена в картинге мы рассказывали не раз, и сегодня его, да и вообще всю семью Кими можно поздравить: 9-летний гонщик выиграл свой первый титул.

Робин стал чемпионом швейцарской серии Rotax Max Challenge в классе Micro, о чем его мама, Минтту Райкконен, сообщила в социальных сетях.

В коротком видеоролике, которым она поделилась, видно, как Робин после финиша очередной гонки, проходившей в швейцарском городке Волен, открывает бутылку какой-то шипучки и довольно ловко поливает окружающих её содержимым. В том числе свою младшую сестру Рианну, а сам при этом озорно так улыбается. Разумеется, за кадром звучит We Are The Champions, классический хит Queen.

Сегодняшняя финальная гонка сезона проходила под дождём, но Робин отлично справился и по её итогам стал чемпионом в классе Micro с весьма убедительным преимуществом, выиграв большинство этапов этого юниорского чемпионата.

Джино Розато, его крёстный отец и один из лучших друзей Кими ещё со времён Ferrari, так прокомментировал достижения юного гонщика: «У меня просто нет слов. Ты доминировал весь сезон и ещё на шаг приблизился к Формуле 1! Ты просто Ас!»

Розато прежде всего имел в виду, что полное имя мальчика – Robin Ace Räikkönen, т.е. его второе имя в том числе можно перевести и так. Хотя имена, конечно, не переводятся, и новоиспечённого чемпиона Швейцарии вообще-то зовут Робин Эйс.

Но сезон для него не закончился, поскольку чемпион в классе Micro получает путёвку в финальную серию Rotax Max Challenge Grand Finals, которая пройдёт c 19 по 26 октября в итальянском городе Сарно.

