Надежда Киченок вышла в финал WTA в Гамбурге

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с японкой Макото Ниномией вышла в финал парного разряда на турнире WTA 250 в Гамбурге, который проходит на грунтовых кортах Германии. В полуфинальном поединке дуэт Киченок/Ниномия в напряженном трёхсетовом матче обыграл пару Моюка Утидзіма (Япония) и Чжен Сайсай (Китай) со счетом 6:3, 5:7, [10:8]. Встреча продолжалась 1 час 47 минут и стала настоящим испытанием для обеих команд. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ключевые моменты матча: как Киченок и Ниномия вырвали победу

В первом сете украинка и японка быстро захватили перевагу и уверенно довели партию до победы. Во втором сете они вели со счетом 5:1, но неожиданно отдали шесть геймов подряд, позволив соперницам сравнять счет по сетам. Несмотря на психологічний удар, на решающем супер-тай-брейке Надежда и Макото собрались и выиграли 10:8. Это была первая очная встреча между двумя парами, а для Киченок и Ниномии — всего второй совместный турнир с 2023 года.

Как Надежда Киченок проходила турнирный путь в Гамбурге

На кортах Гамбурга украинско-японская пара уже успела обыграть в предыдущих раундах дуеты Номе Акуге Ноха / Насташа Шунк и Ирину Бара / Ралуку Шербан. Обе встречи складывались непросто, но Киченок и Ниномия продемонстрировали хорошее взаимодействие и тактическую гибкость. Их результативность на первом мяче и умение собираться в решающие моменты стали ключом к выходу в финал.

Кто будет соперником в решающем матче

В финале турнира в Гамбурге Киченок и Ниномия сразятся против победительниц пары Юлия Грабер / Синья Краус и Анна Бондар / Аранча Рус. Примечательно, что ни одна из этих теннисисток ранее не добивалась громких успехов в парном разряде на уровне WTA 250, что делает шансы украинско-японского дуэта на титул весьма высокими. Для Надежды это уже второй финал в 2025 году. Напомним, в феврале она вместе с сестрой Людмилой Киченок уступила в финале турнира WTA 500 в Линце.

Форма и сыгранность Киченок и Ниномии

Несмотря на то что этот турнир стал для дуэта вторым за последние два года, Надежда и Макото демонстрируют отличную сыгранность. Особенно хорошо у них получается действовать на подаче и в розыгрышах у сетки. Спортсменки активно комбинируют быстрые укороченные удары с плотными подачами, что позволяет им держать соперниц в напряжении на протяжении всего матча. Именно такие качества помогают им уверенно преодолевать сложные моменты игры, как это было в полуфинале в Британии.

Чего ожидать от финала и что он значит для украинского тенниса

Выход в финал турнира WTA 250 в Гамбурге — важное достижение как для самой Надежды Киченок, так и для украинского тенниса в целом. Если ей удастся завоевать титул, это укрепит позиции Украины в мировом парном рейтинге и станет дополнительным стимулом для других украинских спортсменок. Финал ожидается уже в ближайшие дни, точная дата и время будут объявлены официально организаторами турнира.

Напомним, мы также писали о том, что Даяна Ястремская пробилась в полуфинал