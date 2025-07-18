Предлагают смешные деньги. Галатасарай пытается подписать вратаря Манчестер Сити

Турецкий "Галатасарай" пытается подписать вратаря "Манчестер Сити" за смешные деньги.

Как сообщил журналист Лоик Танзи из издания L'Équipe, действующие чемпионы Турции предложили "горожанам" 3 миллиона евро за трансфер Эдерсона. Его действующий контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

Напомним, что 31-летний бразильский голкипер перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году из "Бенфики" за 40 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прошлом сезоне Эдерсон провел 13 "сухих" игр в 40 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах. Его стоимость, по данным от Transfermarkt, оценивается в 20 миллионов евро.

www.ua-football.com