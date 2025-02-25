Connect with us
Футбол

Реал Мадрид близок к соглашению с французским люксовым брендом

Реал Мадрид близок к соглашению с французским люксовым брендом

    • Как сообщает издание Relevo, французский люксовый бренд Louis Vuitton заменит Zegna в роли официального партнера "Реала".

    Louis Vuitton будет одевать мадридцев и станет официальным партнером клуба в сфере роскошной одежды для путешествий. Таким образом, французская компания заменит Zegna, итальянский дом моды, который с 2022 года поставлял официальные костюмы для "сливочных".

    Источники пока не раскрывают деталей сотрудничества между "Реалом" и Louis Vuitton, но официальное объявление ожидается в ближайшее время.

    Добавим, что в сентябре прошлого года английский полузащитник "Реала" Джуд Беллингем стал официальным "другом Дома", подписав контракт с брендом.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis